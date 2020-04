Chris Cuomo : Son fils Mario (14 ans) est infecté du Covid-19

Christopher Cuomo et sa femme Cristina ont récemment annoncé être tous deux atteints du coronavirus. Quelques jours plus tard, le 22 avril 2020, la femme du journaliste américain a indiqué que leur fils Mario était également victime du Covid-19.

En légende de plusieurs photographies de son fils publiées sur Instagram, elle écrit : "Ce virus a créé une version différente de moi. Mon espoir est d'être plus forte, plus saine, plus avisée à propos de ce virus en général". Malade depuis plus d'une semaine, elle indique : "Après 10 jours de hauts et de bas, me sentant bien un jour et terrible le lendemain, je travaille maintenant dur pour que mon fils, Mario, puisse vaincre le virus."

Désemparée, elle révèle : "Mon coeur me fait bien plus mal que ma tête désormais à cause de son infection" avant d'ajouter "Ce virus ne fait pas de discrimination. Si les enfants sont plus résistants, ils peuvent souffrir de la même gravité de symptômes". Dans cette publication, Cristina dévoile le traitement qu'elle utilise pour soigner son fils. "J'applique une version légèrement modifiée de mes remèdes pour son protocole en mettant l'accent sur beaucoup de vitamines. Comme son odorat et son goût ont disparu, je lui donne des aliments sains qu'il ne veut habituellement pas manger".

La femme du présentateur de CNN a également détaillé ses symptômes et ceux de son époux via son compte Instagram en tenant un journal régulier de leur maladie. Son mari avait annoncé être atteint du coronavirus le 31 mars 2020 sur Instagram. Peu de temps après, sa femme Cristina avait développé elle-aussi les symptômes de la maladie.