Chris Daughtry papa brisé : sa fille s'est suicidée, et a été retrouvée par son petit-ami

Le chanteur musicien Chris Daughtry qui a perdu sa belle-fille en novembre dernier est revenu sur les causes du décès. Pour rappel, la jeune femme de 25 ans, Hannah Price, s'était suicidée en novembre dans le domicile familial à Nashville. Une période plus que compliquée pour l'ancien vainqueur d'American Idol en 2006 puisqu'il avait également perdu sa mère quelques jours plus tôt.

La nouvelle si soudaine et inexpliquée avait fait naître certaines théories du complot. Ainsi, le clan Daughtry a déclaré à People : "Notre fille bien aimée est morte le 12 novembre 2021. Beaucoup de spéculations ont été faites depuis cette date, et après une investigation complète par les forces de l'ordre, nous sommes maintenant capables de donner plus de détails."

Le communiqué des proches d'Hannah a alors révélé que la jeune fille souffrait de maladie mentale "depuis un jeune âge" et faisait des "va-et-vient dans les centres de thérapies et de soins."

"En vieillissant, Hannah a eu du mal à trouver sa place et a commencé à consommer de la drogue, tout en se retrouvant souvent dans des relations toxiques" a confié la famille, qui poursuit, "quelques mois après la perte de son père biologique par suicide, Hannah a été la victime d'un crime et a reçu une balle dans la tête. Nous avons tout fait pour la soutenir, l'aider à surmonter cette tragédie et la remettre sur les bons rails. Nous avons récemment fait des plans avec Hannah pour qu'elle recherche un traitement supplémentaire et se rapproche de la famille."

Le matin de sa mort, la jeune femme avait contacté sa famille pour leur confier qu'elle "avait peur pour sa vie" après que son petit-ami l'ait agressée et pris sa voiture. La famille avait alors prévenu la police locale pour effectuer le bilan de santé de leur fille. Un médecin avait constaté qu'elle allait mieux en début d'après-midi. C'est plus tard qu'elle a été retrouvée, suicidée par pendaison, par son petit-ami qui a ensuite prévenu les secours. L'enquête menée a conclu à un suicide sous influence de stupéfiants.

"Hannah était une personne très généreuse et aimante qui voulait plus pour elle-même et les autres. Elle sera toujours dans le coeur et l'esprit de ceux qui l'aimaient" a déclaré la famille avant de sensibiliser le public à la cause de la mort de leur fille, "si vous ou quelqu'un que vous aimez a des problèmes de santé mentale ou d'abus ou d'addiction, s'il-vous-plaît demandez de l'aide. Des ressources gratuites et confidentielles peuvent vous aider."