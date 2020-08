Chris Pratt papa : le beau geste de son ex-femme Anna Faris

Anna Faris a félicité son ex-mari, Chris Pratt, pour la naissance de son deuxième enfant. D'après les informations de E! News, datées du 11 août 2020, l'actrice américaine aurait félicité son ex en lui offrant un cadeau. "Anna l'a félicité en lui envoyant un cadeau. Ils sont en bons termes et ont une super relation. Elle est heureuse que Jack soit devenu grand-frère et elle lui apporte tout son soutien", a expliqué une source au site américain.

Rappelons qu'Anna Faris et Chris Pratt sont divorcés depuis trois ans et qu'ils s'étaient séparés après huit années de mariage. Ensemble, ils avaient accueilli un petit garçon prénommé Jack (7 ans). Ils continuent d'être les parents attentifs de leur fils, et ont gardé de bons contacts.

Dans le podcast Divorce Sucks! Anna Faris évoquait sa relation avec Chris Pratt. "On se respecte mutuellement et je pense qu'il y a tant de tendresse et d'amour. C'est vraiment difficile d'être complètement séparé de quelqu'un avec qui vous vous êtes émotionnellement tellement investi", avait-elle confié.

Le 9 août dernier, il était annoncé que Katherine Schwarzenegger avait accouché de son premier enfant, une petite fille prénommée Lyla. "Tout le monde va bien. Ils n'ont pas quitté leur maison depuis leur retour de l'hôpital. Ils veulent juste créer des liens avec le bébé et apprendre à la connaître. Lyla est adorable", a récemment confié une source People.