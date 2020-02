Chris Tavarez (Agent K.C.) : Peine de prison pour l'agression de sa compagne

Chris Tavarez a été condamné à près d'un an de prison après son arrestation pour violences conjugales en novembre 2019.

Le bureau du procureur du district de Los Angeles a confirmé jeudi à Page Six que l'acteur de l'écurie Disney, 27 ans, n'a pas fait appel et a été condamné à 300 jours de prison et à cinq ans de conditionnelle. Il devra également suivre 52 semaines de cours de sensibilisation à la violence domestique et l'obligation d'assister à un programme dans un centre de traitement contre l'alcool.

D'après le site américain TMZ, Chris et sa petite amie se trouvaient dans une maison d'Hollywood quand une dispute a éclaté. Il aurait poussé la jeune femme et elle s'est cognée la tête. Quand la police est arrivée sur les lieux, Chris aurait fui. La victime, dont les traces sur le corps étaient visibles selon la police, a refusé une prise en charge médicale.

Deux jours plus tard, la police a arrêté Chris Tavarez et l'a inculpé pour violences domestiques. Il a été relâché contre le versement d'une caution de 100 000 dollars. Selon Page Six, l'acteur aurait déjà eu quelques déboires avec la justice. En 2018, il a été accusé de violences conjugales à la suite d'un incident présumé survenu en juin 2017.

Chris Tavarez s'est fait connaître dans la série Agent K.C. sur Disney Channel au côté de Zendaya (vue cette année dans la série HBO Euphoria). Il a aussi campé le rôle de Lance dans le film Avalon High. Chris Tavarez est aussi connu pour ses exploits sportifs. Joueur de football américain, en 2010, pas moins de sept universités lui ont proposé une bourse universitaire NCAA de Division I. Il a accepté celle de l'université de Duke, en Caroline du Nord.