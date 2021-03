Chrissy Teigen : Avec son mari John Legend ils ont fait l'amour dans un lieu improbable...

Interviewée par James Corden dans l'émission The Late Late Show le 25 mars 2021, Chrissy Teigen a fait d'étonnantes révélations concernant sa vie sexuelle avec John Legend. L'ancien mannequin a notamment confié les trois endroits les plus insolites où elle avait déjà fait l'amour avec son mari.

En numéro un et c'est peut-être le plus inattendu : les toilettes de l'événement (très protocolaire) de la Convention Nationale Démocrate. Une fête avec le gratin politique de gauche qui comptait de nombreux invités très prestigieux dont le président Barack Obama et sa femme Michele. Une manière de se divertir entre deux longs discours ? Ensuite, vient le magasin de vêtements Fred Segal. Pour réaliser ses ébats, le couple avait apparemment choisi de se câliner "juste en face du bar à jus".

Enfin, pour finir, Chrissy a également confié qu'elle avait déjà fait des folies de son corps avec John "dans un avion, même pas privé. Publique !" Une merveilleuse manière d'atteindre le septième ciel dans les airs. "Nous nous sommes beaucoup amusés", ajoute Chrissy, très pragmatique. Mariés depuis 2013, les amoureux semblent en tout cas avoir toujours beaucoup d'imagination pour préserver la flamme et le désir dans leur couple.

C'est ma crise de la quarantaine

Le lendemain de cette interview olé olé, Chrissy Teigen - qui vient de supprimer son compte Twitter pour préserver sa santé mentale - a dévoilé son tout nouveau look sur Instagram. Sublime comme toujours, la maman de Luna (4 ans) et Miles (2 ans) a craqué pour une coloration grise pour ses cheveux. "Croyez moi, c'est ma crise de la quarantaine", écrit-elle en légende.