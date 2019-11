Chrissy Teigen : Ses parents divorcent mais ça ne surprend personne...

Chrissy Teigen est la chouchoute des réseaux sociaux parce qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. Hilarante, la présentatrice de l'émission américaine Lip Sync Battle sait aussi parler sans langue de bois quand il le faut.

Au coeur de nombreuses polémiques, Chrissy Teigen répond aussi bien quand on l'accuse de montrer ses seins sur Instagram ou quand ses fans sont choqués qu'elle s'injecte du Botox dans les aisselles.

Le mardi 5 novembre 2019, Ron Teigen a entamé une procédure de divorce à Los Angeles et quand People l'a interrogée à ce propos, elle a répondu sans ambages. "Maman est tellement remise de cette séparation qu'elle vit avec nous (Chrissy et John Legend son mari, NDLR) depuis longtemps et mon père vient un jour sur deux", confiait-elle en octobre dernier. Et en effet, Vilailuck Teigen apparaît constamment sur les photos du couple Teigen-Legend, souvent en train de pouponner leurs deux enfants Miles, 3 ans et Luna, 1 an. Ron, le père de la star habiterait à moins de 10 minutes de chez John Legend et son épouse.

Jusqu'à récemment, Chrissy déclarait que même si ils ne vivaient plus ensemble, ses parents étaient encore mariés. "C'est cette configuration qui marche pour eux", expliquait alors la star mais cet été Vilailuck a été aperçue sans son alliance !

Cette rupture n'a en rien entaché la relation de Ron avec sa fille. En décembre dernier, pour l'anniversaire de Chrissy, il s'était fait tatouer un portrait d'elle sur le bras.