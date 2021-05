Christa Theret (LOL) en couple avec une femme : jolie photo pour officialiser

Christa Theret n'est pas du genre à étaler sa vie privée sur les réseaux sociaux. Pourtant, elle vient de déroger à sa règle sur Instagram en postant une photo d'elle... et de sa petite-amie ! En effet, la comédienne de 29 ans révélée dans le film LOL en 2009 n'est plus un coeur à prendre et a décidé de le faire savoir. C'est pour une certaine Audrey qu'elle a craqué. Sur l'image qu'elle a dévoilé, les deux jeunes femmes échangent un tendre baiser au bord d'un étang.

Les commentaires ne se sont pas fait attendre et les internautes ont déballé leurs bons sentiments vis-à-vis de l'histoire d'amour de Christa Theret et sa chérie à coup d'émojis coeurs. "Très romantique", "Trop belles", "Trop mignon", ont-ils notamment écrit. Des retours positifs pour la jolie blonde qui n'avait auparavant jamais révélé être en couple, ni même fait son coming-out.