Les Aventures du jeune Voltaire : la série historique débarque enfin sur France 2

Après les diffusions des mini-séries historiques ou de téléfilms tirés d'histoires vraies tels que La Petite Femelle ou encore Les Sandales blanches avec Amel Bent, France 2 espère encore faire mouche à compter de ce lundi 8 février 2021. La chaîne s'apprête à dévoiler les deux premiers épisodes de sa nouvelle fiction, Les aventures du jeune Voltaire. Comme son nom l'indique, le projet s'intéresse à la vie du célèbre poète français et philosophe des Lumières engagé au XVIIIe siècle à l'époque où il n'était encore que François-Marie Arouet. En quatre épisodes, les téléspectateurs auront donc l'opportunité d'en savoir plus à son sujet : de sa jeunesse à Paris à son entrée dans le monde des philosophes, en passant par ses combats sociétaux et politiques, ses amours et ses emprisonnements.

C'est Thomas Solivérès (Edmond, Les Aventures de Spirou et Fantasio, Les Gamins...) qui a été choisi pour camper le rôle pincipal de cette oeuvre signée du réalisateur Alain Tasma (Aux animaux la guerre...). Le personnage de Voltaire adulte a quant à lui été interprété par Bernard Le Coq. En second plan, on retrouvera également les acteurs Hippolyte Girardot, Thibault de Montalembert et Constance Dollé entre autres, sans oublier Valérie Bonneton dans le rôle de la marquise de Bernières.

On imagine que la diffusion des Aventures de Voltaire représente un véritable soulagement pour les équipes de production. Et pour cause, son tournage qui avait débuté au mois de février 2020, a été soudainement interrompu à cause de l'épidémie de coronavirus et du confinement. Heureusement, quelques semaines plus tard, le 26 juin 2020, les affaires ont pu reprendre avant de s'achever dans la tranquillité le 7 juillet suivant. Pour l'occasion, Delphine Ernotte (présidente France Télévisions), Anne Holmes directrice de la fiction de France TV, Xavier Bertrand, Christophe Tardieu et Xavier Darcos avaient alors fait le déplacement pour admirer les différents lieux du tournage, dont le château de Chantilly (Oise), avec les comédiens.

L'histoire des Aventures du jeune Voltaire : Comment devient-on Voltaire ? Le géant de la Pensée, le maître du Blasphème, dont les combats vont accoucher de la Révolution française ? C'est le sujet de cette mini-série. Si l'on connaît le vénérable philosophe, réfugié à Ferney, on connaît moins le jeune homme qu'il a été. Roturier, le futur Voltaire va bousculer toutes les conventions sociales et religieuses de son temps. Embastillé deux fois, exilé en Angleterre, historiographe de Louis XV, détesté par la Cour de France, millionnaire à 40 ans grâce à des spéculations. Voltaire veut tout : la gloire, les femmes et l'argent !