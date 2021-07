Christian Clavier : Pourquoi Marie-Anne Chazel a refusé deux fois de l'épouser

On dit que le temps guérit tous les maux. Marie-Anne Chazel, ancienne compagne à la ville comme à l'écran de Christian Clavier, s'est confiée sur ses blessures et ses envies. L'actrice que l'on a pu voir dans Le père Noël est une ordure, la saga des Bronzés ou encore Les Visiteurs, a expliqué pourquoi elle a refusé, à deux reprises, d'épouser l'homme avec qui elle a tant partagé.

L'actrice de 69 ans s'est épanchée sur sa grande histoire d'amour avec Christian Clavier, que les téléspectateurs pourront d'ailleurs retrouver ce soir sur France 2 dans Ibiza, une comédie familiale avec Frédérique Bel, JoeyStarr et Mathilde Seigner.

Invitée dans l'émission de Faustine Bollaert, Le Goûter de Faustine en 2017, l'inoubliable Zézette, venue faire la promotion de sa pièce de théâtre Tant qu'il y aura de l'amour avec Patrick Chesnais et Valérie Bègue, a parlé des grands succès de sa carrière mais aussi de ses histoires de coeur ! Dans cette comédie, elle interprète le rôle d'une femme trompée par son mari qui trouve refuge dans les bras de son pharmacien. Voyant que son mari n'est pas prêt de la quitter, elle décide de le tuer avec l'aide de son amant. Une oeuvre théâtrale qui traite de l'infidélité avec légèreté.

Faustine Bollaert, la présentatrice, n'hésite pas à rebondir sur le sujet de la pièce et demande à son hôte, qui était en couple de 1979 à 2001 avec Christian Clavier, si elle est aussi prompte à pardonner l'adultère que son personnage. La comédienne explique : "J'ai appris à le faire. Je pense que c'est un talent que l'on acquiert plus vieux. On se dit que c'est moins grave, que ça peut arriver !"

L'animatrice la questionne ensuite sur le mariage, pensant qu'elle avait épousé Christian Clavier ! "Je n'ai jamais été mariée. Christian (Clavier) m'a demandé en mariage deux fois, j'ai dit 'non' deux fois. J'ai peut-être eu tort sur le moment, je ne sais pas".

La maman de Margot, 38 ans, explique ce refus par les "mauvais exemples" qu'elle a eu de son entourage. En ménage avec Philippe Raffard depuis maintenant dix ans, Marie-Anne Chazel n'est toujours pas passée devant le Monsieur le maire !