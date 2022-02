Christian Estrosi, sa fille cambriolée : deux femmes arrêtées, la sanction tombe !

Le vendredi 21 janvier 2022, deux jeunes femmes d'origine serbe se sont introduites chez l'une des filles de Christian Estrosi, au centre ville de Nice, pour la cambrioler. La sentence vient de tomber pour les truandes, reconnues coupable de vols aggravés. Selon les informations du journal Nice-Matin, le tribunal présidé par Alain Chemama condamne Sabrina N. et Sara N. à un an de prison ferme à effectuer immédiatement. Une audience ultérieure fixera les dommages et intérêts, et le préjudice moral des victimes a été établi à 1 500€.

La fille de Christian Estrosi n'est effectivement pas la seule victime de ces deux femmes, dont la majorité a été remise en question avant d'être prouvée par un examen dentaire. 46 000€ de biens ont été subtilisés chez elle - et non 100 000, comme cela avait été annoncé -, mais les deux cousines serbes avaient également subtilisé des bijoux, la veille, chez une dame nonagénaire qui s'était absentée pour faire ses courses. Ses précieux objets ont été retrouvés dans une chambre d'hôtel de Juan-les-Pins occupée par les criminelles, en même temps que des vêtements de luxe et tout un attirail d'outils.

Mais qui est la victime de ce cambriolage ?

La victime, faisant partie de la famille Estrosi, est l'une des deux aînées du maire de Nice. Papa d'une petite Bianca, issue de son mariage avec Laura Tenoudji, l'homme politique est également père de Laura, née en 1985 et de Laëtitia, née en 1988, directrice de développement du Fonds Tourisme Côte d'Azur chez M Capital. La femme de ménage qui s'occupe du domicile avait retrouvé l'appartement saccagé alors que le couple, y résidant, s'était absenté pour aller travailler. Sabrina N. et Sara N étaient arrivées à Nice en train et s'étaient introduites dans l'immeuble vers 10h39 en "profitant de la sortie du facteur". Elles ont été filmées trente minutes plus tard, les mains chargées de sac poubelles, et avaient appelé un taxi pour rentrer à l'hôtel...