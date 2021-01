Christian Millette en deuil : le danseur pleure sa grand-mère, Denitsa émue

Triste début d'année pour Christian Millette. Le célèbre danseur professionnel de Danse avec les stars vient d'annoncer sur Instargram avoir perdu une femme qui a beaucoup compté dans sa vie, sa grand mère. Samedi 9 janvier 2021, le Canadien de 39 ans a partagé une tendre photo de lui en compagnie de sa "grand-maman" adorée. L'ex partenaire dans le concours de danse de Lorie, Valérie Damidot et Élodie Gossuin a accompagné son cliché d'une hommage bouleversant.

Un mot sobre et plein de tendresse : "Ah ma grand-maman, je t'aime tellement ! Tu seras tellement mieux avec grand-papa. T'as pris ton temps avant de partir, mais t'inquiète pas pour ta famille, on est uni plus que jamais. On vient de terminer nos plus belles vacances tous ensemble. Papa et maman ont vendu leur maison pour prendre soins de la vôtre et Marjolaine et moi allons faire pareil par la suite (...) C'est bizarre comment la vie est faite, j'ai regardé à nouveau le film Coco avant-hier dans l'avion et je pensais justement à toi. J'espérais que tu puisses éviter de souffrir et même si je verse des larmes aujourd'hui, je sais que tu seras libre maintenant (...) Tout le monde se rappellera de ma grand-maman aux cheveux rouges qui était amie avec les fantômes dans sa maison. Juste pour toi, j'ai mangé une beurrée de cassonade avec de la crème ce matin ;) Merci la vie d'avoir eu des grands-parents aussi aimants. Merci la vie, merci grand-maman, je t'aime".