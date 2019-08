Christina Hendricks révèle le secret de l'affiche d'American Beauty

Christina Hendricks a-t-elle participé à sa manière au film American Beauty ? Il semblerait que oui ! S'il y a bien une image que le public retient de cet envoûtant long métrage de l'année 1999, c'est sans doute cette séquence filmée au ralenti de Mena Suvari – vue auparavant dans American Pie –, nue et lascive entourée de pétales de roses. Mais une autre photographie est devenue mythique avec le temps : celle sélectionnée pour l'affiche du film, sur laquelle une jeune fille tient une fleur rouge sang sur son ventre nu. Or, celle qui avait la main verte, ce jour-là... c'était Christina Hendricks !

Le jeudi 22 août 2019, la comédienne originaire de Knoxville a partagé cette fameuse composition florale sur son compte Instagram en dévoilant la vérité. "Fun fact... attendez un peu... plus jeune, j'étais modèle, et parfois modèle main, explique-t-elle à ses abonnés. C'est donc ma main et le ventre de quelqu'un d'autre sur le poster. Je suis fière de faire partie du film, peu importe comment !" Au casting, effectivement, pas de trace de Christina Hendricks, mais, en lieu et place, la géniale Annette Bening, Kevin Spacey ou encore Thora Birch. Reste que cette apparition, si furtive soit-elle, lui a sans doute filé un sacré coup de pouce pour la suite.