Christina Milian avec son fils Isaiah lové contre elle : un doux moment à deux

Par le passé, M. Pokora a reproché à sa compagne Christina Milian d'être trop active sur les réseaux sociaux. Le chanteur aurait bien aimé la freiner un peu. C'était avant même que l'actrice et chanteuse américaine de 38 ans ne donne naissance à leur premier enfant, un petit garçon prénommé Isaiah qui les comble de bonheur depuis janvier 2020. Malgré l'arrivée de son petit prince, Christina Milian n'a pas levé le pied sur les réseaux sociaux, bien au contraire. Elle est plus heureuse que jamais de partager son quotidien de maman avec les très nombreux fans qui la suivent sur Instagram. Ils sont plus de 6 millions.

Mardi 1er septembre 2020, l'interprète de When You Look at Me a parlé environnement avec ses abonnés. La maman de Violet (10 ans) a vanté les mérites de couches lavables, qui en plus d'être mignonnes, permettent de protéger l'environnement en se dispensant des couches jetables. Ce cadeau lui a été fait par une amie. En même temps qu'elle s'adressait à ses fans, Christina Milian profitait d'un doux moment avec son fils, assoupi et lové contre elle. Une douce parenthèse à deux...

Christina Milian est devenue une véritable influenceuse sur Instagram. En plus de faire de la publicité pour les couches lavables, la compagne de M. Pokora fait la promotion d'une marque d'articles pour bébés, dont des poussettes. Elle est également l'ambassadrice de la marque de lingerie de Rihanna, Savage X Fenty. Autant d'activités qui lui prennent énormément de temps, mais qu'elle assure toujours avec le sourire.