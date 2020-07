Christina Milian en lingerie rose : ambassadrice torride, elle séduit M. Pokora

Rihanna a l'art de faire grimper la température pour sa marque Savage x Fenty, et elle n'est pas la seule. La chanteuse et créatrice de 32 ans peut compter sur l'une de ses récentes ambassadrices pour vanter les mérites de ses pièces et les mettre en valeur. Il s'agit de Christina Milian.

L'actrice et chanteuse américaine de 38 ans avait révélé ce nouveau rôle en avril dernier sur Instagram et elle le remplit à la perfection depuis ces quelques mois. "Je suis très contente", avait-elle commenté à l'époque, se montrant notamment dans un ensemble bleu électrique.

C'est toujours en dentelle, mais dans une autre couleur que Christina Milian s'est dévoilée à ses 6 millions d'abonnés le 20 juillet 2020. L'ambassadrice Savage x Fenty a choisi de mettre un ensemble rose fuchsia à l'honneur. Assise par terre, les jambes écartées et le regard torride, la star américaine sait captiver son audience. Nombreux sont ceux qui sont tombés sous son charme, notamment celui qui occupe une place privilégiée dans son coeur : M. Pokora. Le chanteur français de 34 ans n'a pas manqué de "liker" cette photo de sa compagne.