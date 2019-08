Christina Milian enceinte de M.Pokora : premiers coups de pieds de leur fils

Enceinte de son deuxième enfant, Christina Milian (37 ans) a dévoilé les secrets de sa grossesse dans l'émission américaine People Now. En couple avec M. Pokora, la chanteuse a annoncé le 12 août 2019 attendre un petit garçon. "Ça va très bien. C'est excitant. Je suis tellement excitée, a-t-elle déclaré dans l'émission. Je commence à sentir des petits coups de pieds." Déjà maman d'une petite fille Violet Madison (9 ans) issue de son union avec le rappeur The-Dream, l'artiste a confié qu'être enceinte d'un garçon est totalement différent. "Je n'ai pas de nausées le matin, tout va bien. Même mon ventre, je le porte différemment que pour une fille. C'est un peu bizarre de dire ça. Attendre un garçon est vraiment génial !"

Il peut s'occuper des couches et je ferai le reste

Face aux animateurs Andrea Boehlke et Jeremy Parsons, l'interprète de When You Look At Me a précisé que sa petite fille est déjà "super excitée" à l'idée d'avoir un petit frère. Violet serait même prête à aider sa maman pour s'occuper du bébé : "J'ai une mini-maman qui va m'aider". Interrogée sur la répartition des tâches après l'accouchement, elle a révèlé qu'elle aimerait que son chéri de 33 ans s'occupe d'une tâche bien particulière... "Il peut s'occuper des couches... Et je ferai le reste" dit-elle en riant.

Héroïne du nouveau film Netflix Falling Inn Love, disponible à partir du 29 août prochain, la future maman a raconté avoir eu déjà des envies très particulières pendant ses grossesses. "Avec ma fille, j'avais envie d'oignons, alors c'était un peu bizarre". Cette fois, ses envies semblent un peu plus "normales" : "Ma dernière envie, c'était la pizza".

Quoi qu'il en soit, M. Pokora semble impatient et est un futur papa très présent. Elle précise : "Il est super excité. Je sais vraiment que je peux compter sur lui." Plus que quelques mois à attendre avant l'arrivée de bébé !