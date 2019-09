Christina Milian : Large sourire et baby bump qui pousse loin de M. Pokora

Le ventre de Christina Milian, enceinte, pousse enfin. Aperçue en plein déjeuner avec des amis à Los Angeles le 6 septembre 2019, la jeune femme de 37 ans était habillée d'un pantalon de grossesse et d'un voile blanc. La chérie de M.Pokora (33 ans) a affiché son adorable baby bump pour le plus grand plaisir des photographes présents sur place, impatients de pouvoir enfin voir le ventre de la future maman.

Alors qu'en août 2019 l'interprète de When You Look At Me confiait ne pas comprendre pourquoi son ventre n'avait pas encore grossi, désormais plus d'inquiétudes à avoir... Son baby bump est devenu imposant ! En story Instagram, la chanteuse se filme en tenue de sport, ravie et rassurée de partager enfin son ventre bien rond.

Enceinte de son deuxième enfant, Christina semble passer du bon temps avec ses amis mais aussi avec sa fille aînée Violet, 7 ans (née de sa précédente relation avec le producteur de musique The-Dream). La future maman a partagé une vidéo où on l'aperçoit avec une amie et sa fille dévorer un repas gargantuesque. Une petite fringale causée par la grossesse ? Ou peut-être par le manque de son chéri ?