Christina Milian s'adapte : son astuce pour faire du sport avec Isaiah

Être l'heureuse maman d'un bébé de 2 mois chamboule la vie, qui plus est une vie confinée à cause de la pandémie de coronavirus. La Californie a été le premier État américain à adopter cette mesure, que M. Pokora et sa compagne Christina Milian - qui habitent à Los Angeles - respectent à la lettre.

Le chanteur français de 34 ans et la chanteuse et actrice américaine de 38 ans ont accueilli leur premier enfant le 20 janvier 2020, un petit garçon portant le doux nom d'Isaiah. Christina Milian était déjà la maman de Violet, 10 ans, née de sa relation passée avec le rappeur The-Dream.

Habituée à faire du sport au quotidien, comme son compagnon, la star de la comédie romantique Falling Inn Love (Netflix) reste sur le même rythme en période de confinement. Mais Christina Milian doit aussi s'adapter aux besoins de son bébé. C'est ainsi que la compagne de M. Pokora a trouvé la solution pour pouvoir faire du sport tout en gardant Isaiah à ses côtés.

Dans la journée du 22 mars 2020, elle a publié dans ses stories Instagram deux vidéos d'elle en train de faire de l'exercice dans son salon. Isaiah était également présent, installé dans un porte-bébé. Le bébé de Christina et Matt nécessite une grande présence de ses parents, comme sa maman l'a déjà expliqué dans de précédents témoignages sur Instagram.

Une fois sa séance de sport terminée, Christina Milian s'est adonnée à une autre de ses activités favorites : une partie de scrabble avec son amoureux. Un passe-temps que les tourtereaux avaient déjà exposé sur Instagram, lorsque Matt jouait torse nu et qu'il n'avait pas encore les cheveux roses.