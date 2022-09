Christine Bravo ulcérée par le comportement des Français, elle dévoile une vidéo "très brutale" !

Elle avait décidé de rester en Corse jusqu'à la fin de l'année... mais a tout de même passé une tête sur le continent. Christine Bravo, qui divise sa vie entre plusieurs localisations, mène une vie paisible dès qu'elle profite du soleil de l'île de beauté. Quand elle retrouve la ville de Paris, en revanche, le choc est redoutable. Le mercredi 7 septembre 2022, la présentatrice a partagé, sur les réseaux sociaux, une vidéo filmée sous un pont de notre capitale, là où un nombre conséquent de jeunes gens faisaient la fête. Ce qui n'était, visiblement, pas du tout à son goût.

Où est passé mon Paris, MA ville, mon amour ?

"Retour TRÈS brutal à Paris today, dénonce Christine Bravo. Sirènes hurlantes non stop, embouteillages de dingues, agressivité routière, trottoirs et chaussées dégueulasses, chantiers partout, quais blindés de viande saoule répandant leurs déchets dans la Seine... il est 21h20, il flotte, chaos absolu devant l'île Saint Louis, j'ai un cafard monstre. Où est passé mon Paris, MA ville, mon amour ? Je ferme les yeux et je pense à la Balagne, je vois briller le beau village d'Occhiatana qui, à la nuit tombée, ressemble à une crèche. Je pense à mon moulin perché dans le maquis. Et je pleure."