Christine Kelly les cheveux lâchés et prête pour les vacances, ses fans conquis

Ses vacances, Christine Kelly compte les passer avec sa fille, Léa, née en janvier 2015. Toujours sur le réseau social, elle a partagé une rare photo témoignant de leur complicité. En balade à vélo, elles se suivent, profitant du temps clément qui s'offre à elles. "Apprendre. Transmettre. Donner", légende-t-elle.



C'est sur le tard que l'animatrice a eu la chance de devenir maman pour la première fois, comme elle l'expliquait dans les pages d'Ici Paris il y a quelques années. "Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je ne savais pas qu'un tel bonheur pouvait exister. Le fait d'avoir eu ma fille tardivement, à 45 ans, me donne une dimension de puissance, un bonheur indescriptible." Un bonheur d'autant plus fort que Christine Kelly ne s'imaginait plus tomber enceinte après le drame qu'elle a vécu. En 2001, elle perdait les jumeaux qu'elle attendait, au bout de six mois de grossesse. Une tragédie à laquelle son mariage à l'époque n'avait pas survécu. "Cette perte a été la cause de notre rupture avec Pierre, après dix ans de mariage. Il y avait ces bébés fantômes dans notre couple. Je ne me voyais pas ensuite porter un enfant dans mon ventre. Mais on s'est séparés en bons termes."

Et pourtant, Christine Kelly a réussi à se relever, mais aujourd'hui, elle a décidé de garder sa vie sentimentale privée. "C'est insupportable de devoir dire si on est marié, ce que fait votre compagnon, s'il vous a aidée dans votre parcours. On doit respecter la femme et pas toujours chercher l'homme qui est derrière. Je suis un peu féministe...", indiquait-elle pour le magazine, à l'époque.