Christophe Alévêque en couple avec un star de télé-réalité : ils ont même un fils ensemble, photos

Sur Instagram, la jolie brune partage régulièrement des images du petit garçon qui semble être le parfait mélange de ses deux parents.

"Un policier qui donne la main à un super-héros ! On veut tous la paix !", peut-on lire en légende d'un cliché dévoilant Marcellus avec Spider Man dans une publication du 12 mars 2022. Sur une autre vidéo, on découvre l'ancien complice de Laurent Ruquier dans On a tout essayé avec son fils sur un manège parisien. "Quand ton fils découvre la #mairiedeparis un futur en #politique", commente la maman, très fière de ses "deux amours". Enfin il y a quelques semaines, le petit garçon surnommé "petit chef" par ses parents apparait avec un look streetwear avec une "grosse plume" au niveau de sa casquette.