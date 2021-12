Christophe Beaugrand gâté par son fils Valentin : ce cadeau "très moche" mais inestimable !

Christophe Beaugrand ne peut être plus heureux. Il cartonne avec La Matinale sur LCI ou encore Ninja Warrior, qu'il co-anime avec Denis Brogniart et Iris Mittenaere sur TF1. Côté vie privée, l'animateur de 44 ans nage également dans le bonheur. En juillet 2018, il a épousé son amoureux de longue date Ghislain Guérin. Un an plus tard, en novembre 2019, le couple accueille son tout premier enfant, l'adorable petit Valentin né aux États-Unis d'une mère porteuse. Cette année, les heureux papas fêtent leur deuxième Noël avec leurs fils. Et c'est la première fois que Christophe Beaugrand reçoit un cadeau de Valentin !

En interview pour nos confrères de Gala, l'animateur révèle ne "jamais commander de cadeaux" au Père Noël. "Je préfère qu'on me fasse des surprises", précise-t-il. Il a été servi ! "Pour le pire cadeau, j'en ai deux. Quand j'étais plus jeune, une vieille tante m'offrait toujours des espèces de petites fermettes en bois d'une tristesse absolue. À chaque fois, j'essayais de faire bonne figure. C'était terrible", se souvient Christophe Beaugrand. Et de poursuivre à propos de l'autre cadeau, "à la fois horrible et gênant" : "J'ai reçu un string en bonbons devant toute ma famille. Ma grand-mère a fait une drôle de tête car elle n'avait pas trop compris à quoi cela servait (rires)."

Heureusement, depuis Christophe Beaugrand a reçu un cadeau de la part de son petit Valentin, et il n'aurait pas pu espérer meilleur présent. "Le cadeau qui a été au top du top est celui que Valentin m'a fait à la crèche l'année dernière, raconte-t-il. C'est une espèce de petit truc moulé avec sa main. C'est le premier vrai cadeau de Noël de mon bébé à son papa. Même s'il est très moche, je l'adore. Il est vraiment inestimable." Comme quoi, l'esthétique n'est pas ce qui compte le plus. En espérant que pour ce deuxième Noël en famille, Valentin fasse encore mieux !