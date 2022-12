Christophe Carrière fiancé à Andie, 28 ans de moins : sa compagne est une sublime danseuse, photos !

C'est un nouvel anniversaire placé sous le signe de l'amour que va pouvoir passer Christophe Carrière. Pour ses 58 ans qu'il fête ce jeudi 15 décembre, l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste va très certainement être porté par l'amour de sa compagne, une certaine Andie qu'il fréquente depuis environ deux ans (voir les photos de notre diaporama). C'est au mois de janvier dernier qu'il la présentait pour la première fois, à l'occasion de son passage dans l'émission de Jordan de Luxe sur Télé Loisirs, Chez Jordan.

En plus de découvrir qu'Andie était tout bonnement sublime et beaucoup plus jeune que lui (elle est âgée de 30 ans et a donc 28 ans de moins que Christophe Carrière), ce fut également l'occasion d'apprendre les circonstances de leur rencontre, laquelle a eu lieu grâce à un membre de l'équipe de Cyril Hanouna. "On s'est connus grâce à Eric Mendes [l'ancien chauffeur de salle de TPMP, NDLR]", avait révélé la belle Andie, une danseuse professionnelle. Et pour l'ex-journaliste de L'Express de préciser : "Il m'a appelé et m'a invité à l'une de ses soirées. Et elle était là..."

Leur idylle n'a toutefois pas démarré à ce moment-là. Christophe Carrière a d'abord beaucoup échangé avec elle avant de finalement réussir à la séduire. "On est allés prendre un verre et il m'a embrassée", s'était souvenue Andie qui avait déjà tapé dans l'oeil de son compagnon bien avant tout cela. La brunette s'était en effet déjà faite remarquer sur le plateau de Touche pas à mon poste, lorsqu'elle avait été sollicitée pour faire une danse. "Avec Jean-Michel Maire, on la regardait ! Mais elle ne rentrait pas dans sa catégorie !", avait confié Christophe Carrière.