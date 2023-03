Christophe Dechavanne et Patrice Carmouze : le duo enfin réuni 30 ans après !

Duo de choc

Après quelques années d'absence, Christophe Dechavanne est de retour depuis septembre 2022 à la télévision en tant que chroniqueur, dans l'émission Quelle époque ! dirigée par Léa Salamé sur France 2. Un rôle inédit pour celui qui a été habitué tout au long de sa carrière à être sous les feux de la rampe, et qui avait d'ailleurs confié avoir eu du mal à s'adapter a son rôle de second. Pour cause, dans les années 1980 - 2010, Christophe Dechavanne enflammait le PAF avec Patrice Carmouze. D'abord dans Ciel, mon mardi !, puis avec Coucou c'est nous !.

Une fine équipe devenue incontournable, au point de se reformer en 2004 pour présenter le premier volet de La Ferme Célébrités. Le duo a fini par se séparer lorsque Patrice Carmouze s'est reconverti en tant que rédacteur en chef d'une chaîne locale. 30 ans après, les deux hommes semblent ne s'être jamais quittés, pour le plus grand bonheur des internautes : "Tellement de fou rires !merci pour ces moments inoubliables ! Ça serai bien une émission tous les 2" ; "Ouh lala ! Nostalgie de ces super moments de rigolade avec vous 2 ! Et Patrice Carmouze drôle malgré lui ! C'était un bonheur vos émissions!" ; "Grosse nostalgie, ces moments manques cruellement à la télé et vous deux aussi" peut-on lire en commentaires de la publication. De quoi tenter les deux amis de revenir ensemble à l'écran ?