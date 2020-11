Christophe Dominici : "Il n'était pas comme d'habitude", révélations des commerçants de son quartier

La mort de Christophe Dominici, survenue ce mardi 24 novembre 2020, a suscité une vive émotion dans toute la France, dans le monde du rugby et du sport en général. Les habitants et commerçants de son quartier, à Boulogne-Billancourt, sont également sous le choc. Ceux qui ont croisé l'ancien rugbyman la veille de son suicide se souviennent : "Il n'était pas comme d'habitude."

"Tout le monde est sous le choc et triste dans le quartier. Cela nous touche parce que c'est un voisin mais pas seulement, toute la France est touchée. On parlait de tout, du sport, du business... C'était un gentil garçon. Qui peut s'attendre à des choses pareilles ?", a confié Amar, un restaurateur, au Parisien. Le quotidien a rassemblé quelques témoignages de voisins et de commerçants exerçant dans le quartier de Christophe Dominici, à Boulogne-Billancourt. L'ancien athlète en a croisé plusieurs lundi 23 novembre, veille de sa mort. Un fleuriste prénommé Mehdi était convaincu que Christophe Dominici était malade.

"Il n'était pas comme d'habitude. Déjà, à sa façon de marcher, la tête baissée dans ses pensées, explique Mehdi. En temps normal, on discutait, on rigolait. Là, non, il était fermé, il n'avait visiblement pas envie de parler. Je le savais pudique, je l'ai laissé tranquille. Je le pensais malade." Dans sa boutique, Christophe Dominici achetait des fleurs de lys, l'emblème du Stade Français où il a évolué pendant 9 ans, entre 1997 et 2008, ainsi que de gros bouquets de roses.