Christophe Hondelatte : Une "situation handicapante" à l'origine de son absence prolongée

Quand Christophe Hondelatte raconte des faits divers sur Europe 1, impossible de ne pas être captivé. Parce qu'il sait que sa voix compte beaucoup dans l'intérêt fidèle que lui porte le public, le journaliste de 57 ans veut prendre le temps pour revenir.

Christophe Hondelatte est touché aux cordes vocales et ce problème de santé n'est pas encore résolu, comme l'ancien animateur de Faites entrer l'accusé le révèle ce dimanche 29 novembre 2020 dans les colonnes du Journal du dimanche. "J'ai tout simplement un problème aux cordes vocales. Un grand nombre de mes confrères ont connu ça par le passé", confie-t-il, sans vouloir alarmer. Il va pourtant bien falloir que le grand spécialiste des faits divers repasse sur la table d'opération, alors qu'il y est déjà passé il y a quelques semaines à peine. "J'ai été opéré d'un premier polype il y a six ans et d'un second en octobre. Avec une nouvelle récidive qui nécessite une nouvelle intervention. Il n'y a rien de grave, je n'ai pas de cancer, mais la situation est assez handicapante pour que je renonce à l'antenne", explique Christophe Hondelatte au JDD.

Les auditeurs d'Europe 1 vont alors devoir patienter jusqu'au début de l'année prochaine, "courant janvier", pour pouvoir écouter de nouveaux épisodes de Hondelatte raconte. "Je ne veux pas retrouver les auditeurs avec une voix éraillée. Car, un polype, c'est comme un poids posé sur une corde vocale, ça modifie le timbre. Et Dieu sait que la voix est importante quand on est amené, comme moi, à raconter chaque jour une histoire", défend-t-il. Sa voix si particulière et si efficace pour relater les faits divers est en effet essentielle et participe à son succès.

L'intégralité de l'interview de Christophe Hondelatte est à retrouver dans le numéro du 29 novembre 2020 du Journal du dimanche.