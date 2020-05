Christophe : Le chanteur a passé "beaucoup de temps" avec une ancienne de TPMP

Il y a des amitiés qu'on ne soupçonnerait pas, ce qui n'enlève rien de leur superbe ni de leur sincérité. En succombant à son emphysème le 16 avril 2020, dans un hôpital de la ville de Brest, Christophe a laissé la France sans mots – ni bleus, ni autres. Derrière lui, sa famille, ses proches, ses amis... dont une certaine Erika Moulet, ancienne chroniqueuse de l'émission Touche Pas à Mon Poste. C'est pourquoi elle a détaillé sa peine, à la suite de cette disparition, à Télé Star. "C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, explique-t-elle. Je le connaissais personnellement. C'était un objectif de rencontrer cet homme-là dans ma vie. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Il a fait un duo avec mon mari [le titre Jnoun avec Bachar Mar-Khalifé, NDLR.]"

Le jour de la tragédie, Erika Moulet avait déjà exprimé sa tristesse. Parmi les nombreux hommages rendus à Christophe, en chanson, par écrit, l'animatrice de L'Hebdo de la musique avait glissé pudiquement une photographie. Sur cette image datant de l'année 2015, on les voyait tous deux en pleine discussion. "On a joué des nuits autour d'une table, on a parlé, écouté, ta console toujours allumée boulevard Montparnasse, ton enthousiasme, tes phrases hachurées, tes silences, tes hésitations, tes mystères, ta liberté, se souvenait-elle. Mes parents se sont aimés le temps d'une dolce vita, toute mon enfance j'ai couru après cette petite fille du soleil. Je t'ai trouvé enfin, ineffable..."