Christophe Michalak et son épouse applaudissent les Femmes d'Influence

2019 touchant à sa fin, l'heure est venue d'en honorer les personnalités marquantes ! Six d'entre elles l'ont été lors de la remise du prix de la Femme d'Influence. Christophe Michalak et son épouse Delphine McCarty les ont chaleureusement applaudies...

Cette année encore, le club Génération Femmes d'Influence a récompensé six femmes qui ont excellé dans leurs domaines respectifs. Elles se sont réunies le lundi 25 novembre 2019 au Palais Brongniart, situé Place de la Bourse dans le 2e arrondissement, pour leur soirée de remise de prix. Le chef pâtissier Christophe Michalak et son épouse Delphine, Audrey Pulvar ainsi que la grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg étaient réunis dans l'assistance. L'épouse du grand-duc Henri a été applaudie pour son association Stand Speak Rise Up!, qui vise à dénoncer le viol comme arme de guerre, empêcher sa prolifération et soutenir les victimes.

Les anciennes ministres Michèle Alliot-Marie et Laura Flessel-Colovic avaient également honoré l'invitation du club Génération Femmes d'Influence.

Le club présidé par Patricia Chapelotte a remis ses prix à : Agnès Evren (catégorie Politique Espoir), députée européenne, conseillère de Paris et présidente de la Fédération LR de Paris ; Jeanine Mabunda (catégorie Politique), présidente de l'Assemblée nationale de la République Démocratique du Congo ; Julie Chapon (catégorie Économique espoir), co-fondatrice de Yuka ; Ilham Kadr (catégorie Économique), présidente directrice générale de Solvay ; Laurence des Cars (catégorie Culturelle), présidente de l'Établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie ; et Marie-Amélie Le Fur (catégorie Coup de coeur), triple championne Paralympique en para-athlétisme.

Patricia Chapelotte, présidente fondatrice du Prix, a souhaité mettre à l'honneur trois jeunes filles engagées volontairement dans le Service national universel en présence de Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse et porteur du projet.