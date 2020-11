Christophe Pinna : Après l'attentat de Nice, le karatéka appelle à la création d'une milice

En description du groupe Aux Armes Citoyens, Christophe Pinna expliquait : "C'est interdit d'appeler aux armes sur Facebook, je désobéis parce que c'est un devoir. Je suis citoyen et résistant. Groupons-nous, organisons notre propre milice pour défendre nos enfants. Trop c'est trop, pleurer, mettre des bougies, écrire même pas peur... ne sert à plus rien. Quand l'Etat à qui nous versons des impôts n'est plus capable d'assurer notre sécurité, il faut l'assurer soi-même."

L'attentat de la basilique Notre-Dame de Nice a fait trois morts, deux femmes et un homme, Nadine Devillers, Vincent Loquès et Simone Barreto Silva (âgés de 60, 54 et 44 ans). Un hommage leur a été rendu le samedi 7 novembre 2020.