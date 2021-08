Christopher Meloni pose nu à 60 ans et évoque son incroyable fessier

Christopher Meloni a quitté la série New York : Unité spéciale en 2011 sur un malentendu. A l'époque, nous apprenions dans USA Today qu'il s'agissait d'un désaccord lors du renouvellement de son contrat avec la société Universal Media Studios : "J'ai cru qu'à la place de 22 épisodes, on pouvait me reconduire pour 9, ou 18. Ils sont juste venus me voir un jeudi soir en me disant que c'était comme ça et qu'il fallait que je réponde dès le lendemain. Que c'était comme ça et pas autrement. Je ne voulais pas qu'on s'engueule. Alors j'ai dit que si on ne pouvait pas faire autrement, on allait organiser mon départ." Le comédien incarne toutefois l'inspecteur Elliot Stabler, à nouveau, depuis 2021 dans le spin-off du show intitulé New York, unité spéciale : Crimes organisés. Il ne faut jamais dire jamais...