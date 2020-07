Christopher Nolan interdit-il les chaises aux acteurs ? Le réalisateur répond

Aurait-on mal interprété les propos d'Anne Hathaway ? C'est ce qu'affirme Christopher Nolan. En pleine interview partagée avec Hugh Jackman pour Variety, la comédienne avait assuré que les chaises étaient proscrites des plateaux de tournage dirigés par le réalisateur. Une affirmation que ses représentants viennent de démentir de A à Z. "Pour rappel, il n'interdit que deux choses sur les plateaux de tournage, les téléphones portables (bien qu'il n'y parvienne pas toujours) et les gens qui fument, assurent-ils auprès d'IndieWire. Anne parlait des chaises de réalisateurs, celles qui sont positionnées vers le moniteur vidéo, qui sont là davantage pour rappeler la hiérarchie, mais pas vraiment par besoin physique. Chris a choisi de ne pas les utiliser, mais il n'a jamais interdit les sièges. Les acteurs et l'équipe peuvent s'asseoir où ils le veulent, dès qu'ils en ressentent le besoin, et ils le font fréquemment !"

En discutant avec Hugh Jackman, Anne Hathaway avait pourtant affirmé le contraire. L'actrice avait expliqué qu'elle n'avait pas eu le droit d'utiliser son smartphone quand elle avait tourné pour Darren Aronofsky et Denis Villeneuve, et que travailler avec Christopher Nolan aurait pu lui causer de sacrées crampes dans les jambes. "Il n'autorise aucune chaise, précisait-elle. Je l'ai vécu deux fois. La raison pour laquelle il prend cette décision, c'est que si tu installes des chaises, les gens vont s'asseoir, et si les gens s'assoient, ils ne travaillent pas."

On se doutait que cette histoire n'avait en rien altéré l'admiration qu'elle avait pour lui. Anne Hathaway a signé à deux reprises pour collaborer avec Christopher Nolan. En 2012 pour The Dark Knight Rises et en 2014 pour Interstellar. Entre ces deux expériences, elle s'était jointe à lui pour dévoiler la plaque à son nom sur Hollywood Boulevard. Grande fan, elle ne cesse d'ailleurs de chanter les louanges du cinéaste. "Il fait des films incroyables, en termes de portée, d'ambition, de prouesses techniques et d'émotion, s'émerveillait-elle. Son approche est l'une de mes préférées. C'est une telle source d'inspiration." Il serait dommage de s'asseoir sur une telle amitié pour une histoire de chaises...