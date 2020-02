Cindy Bruna resplendissante, auprès de JoeyStarr pour une soirée de charité

Cindy Bruna lors de la vente aux enchères caritative à la soirée "Women for Women" aux Bains-Douches à Paris, France, le 27 février 2020, en marge de la semaine de la mode à Paris. La top model O.Guillermand et J.P.Marois, Propriétaire des Bains, ont réuni la mode en pleine fashion week pour une vente de charité au profit de Plan International France. Grâce aux généreuses donations de femmes photographes et avec le soutien gracieux de Maître A.Giquello, Président de Drouot Patrimoine,O.Guillermand a mis aux enchères une quinzaine de photographies de femmes prises par des femmes photographes au profit de programmes en faveur des droits des filles menés par l'ONG Plan International France. La soirée a permis de récolter 51 000 € grâce à la vente aux enchères de photographies signées par Ellen Von Unwerth, Sonia Sieff, Amanda Charchian, Ami Sioux, Anna Palma, Bibi Borthwick, Camilla Akrans, Carin Backoff, Carlotta Kohl, Charlotte Wales, Danielle Levitt, Emma Tempest, Maripol, Pamela Hanson, Posternak Tanya & Zhenya et Yulia Gorbachenko. © Veeren-Clovis/Bestimage