Cindy Crawford : Reine du disco pour Halloween, avec Paris Hilton et Nina Dobrev

Heidi Klum est considérée comme la reine incontestée d'Halloween ! Une amie, Cindy Crawford, prétend également au titre. Le top model a fait sensation dans la peau d'une star du disco lors d'une soirée déguisée, à laquelle ont également assisté les sexy Lisa Rinna et Paris Hilton.

Halloween aura lieu le jeudi 31 octobre 2019. Impatientes, les stars ont lancé les festivités dès ce week-end. Vendredi 25 octobre, plusieurs d'entre elles se sont réunies à Beverly Hills pour la nouvelle soirée déguisée de la marque de tequila Casamigos, fondée par George Clooney et le mari de Cindy Crawford, Rande Gerber. L'acteur absent, son bras droit s'est présenté à la fête, vêtu d'un look digne de Woodstock.

Son épouse top model lui a évidemment volé la vedette. Habillée d'un robe à sequins de la marque Jovani et coiffée d'une perruque bouclée, la maman de Kaia et Presley Gerber (18 et 20 ans) a pris un malin plaisir à incarner du reine du disco.