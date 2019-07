Cindy Crawford : Son fils Presley échappe à la prison

Presley Gerber (20 ans) a enfin connu le verdict de l'affaire judiciaire dans laquelle il était empêtré. Interpellé au volant en état d'ébriété dans les premières heures du 1er janvier 2019, le jeune homme qui a posé pour Calvin Klein, Dolce & Gabanna et pour le magazine Vogue risquait gros. Il avait été arrêté avec un taux de de 2,3 grammes par litre de sang (0.08 ounce en anglais), très nettement supérieur à celui de 0.28 g (0.01 ounce) en vigueur en Californie.

Presley Gerber n'a pas contesté les faits, rapporte TMZ, ce qui lui a permis, étant par ailleurs sans antécédents judiciaires, d'échapper à de plus lourdes sanctions : il écope ainsi d'une mise à l'épreuve de trois ans, de deux journées de travaux d'intérêt général et de l'obligation de suivre un programme sur la conduite sous influence.

Fils de Cindy Crawford (53 ans) et Rande Gerber (57 ans), Presley avait été arrêté au volant de sa Tesla dans les rues de Beverly Hills. Selon TMZ, les autorités auraient signalé à l'époque que le jeune homme empestait l'alcool et l'avaient gardé quelques heures en garde à vue. Le frère de Kaia Gerber (17 ans) est désormais sorti d'affaire et ne purgera finalement pas de peine de prison, dans cet état pourtant très sévère avec les peines en lien avec l'alcool. Il risquait une peine pouvant aller jusqu'à six mois de prison et une amende de 1000 dollars, puisqu'il n'a pas l'âge légal de boire aux Etats-Unis (l'âge légal étant de 21 ans).