Cindy Fabre a sauvé la vie d'une célèbre Miss France : témoignage de celle qui a "failli mourir"

Du haut de ses 36 ans, Cindy Fabre fait son grand retour dans la famille Miss France. Elle qui avait hérité de la jolie couronne et de l'écharpe promise à la gagnante en 2005 devient désormais directrice du comité, à la place de Sylvie Tellier qui tire sa révérence. La jolie brune reprend ainsi l'organisation du concours, aux côtés d'Alexia-Laroche Joubert, présidente et directrice générale de l'entreprise. Un nouveau rôle qui va à merveille à la jolie brune qui a le sens de la famille depuis déjà bien des années.

Il y a très longtemps maintenant, Cindy Fabre a sauvé la vie de l'une de ses camarades reines de beauté. Il s'agit d'Elodie Gossuin, élue Miss France 2001, qui aurait pu avoir un destin tragique. Tout a commencé à Tahiti, dans un paysage paradisiaque. Les deux jeunes femmes s'étaient retrouvées sur place dans le but d'assister à l'élection de Mister France, fin 2009. Une superbe île où les plages de sable fin et d'eau turquoise ne manquent pas. Toutefois, attention au danger...

L'amoureuse de Bertrand Lacherie, papa de ses deux paires de jumeaux Joséphine et Léonard (14 ans) ainsi que Jules et Rose (8 ans), s'en était allée nager lorsqu'elle s'est retrouvée entourée de bateaux qui auraient pu la percuter ! "J'ai failli mourir. Nous étions au large pour nager avec les requins quand j'ai failli être écrasée entre deux bateaux. C'est Cindy Fabre - jurée et Miss 2005 - qui m'a sauvée", avait-elle raconté à l'époque auprès de nos confrères de TV Mag. Plus de peur que de mal pour la belle, ouf !

A l'époque, Cindy Fabre était encore mannequin. Elle était en couple avec son amoureux Jean-Marc depuis deux ans, mais n'avait pas encore donné naissance à son unique enfant, l'adorable Elio (bientôt 10 ans). C'est donc avec sa camarade Miss France Elodie Gossuin, qui elle était déjà maman d'une paire de jumeaux à ce moment-là, qu'elle avait atterri à Tahiti pensant passer des moments extraordinaires. Finalement, ce fut bien le cas, malgré la grosse frayeur ! Au terme de ce voyage, c'était le beau Anthony Garcia qui avait été élu Mister France 2010.