Cindy Fabre en couple : officialisation en photo après une belle surprise

Les bonnes nouvelles s'enchaînent du côté de Cindy Fabre. Le 31 août 2022, il a été révélé que celle qui a été élue Miss France 2005 remplaçait Sylvie Tellier à la direction du célèbre concours de beauté – tandis qu'Alexia Laroche-Joubert en reste la présidente. Et le 26 septembre, c'est une grande nouvelle concernant sa vie amoureuse que la belle brune de 37 ans a annoncée sur Instagram.

Les déplacements seront récurrents pour Cindy Fabre maintenant qu'elle occupe l'ancien poste de Sylvie Tellier. Mais elle peut compter sur son compagnon pour venir l'accueillir chaleureusement. Car oui, l'ancienne reine de beauté n'est pas un coeur à prendre contrairement à ce que le public pensait. Afin d'annoncer la bonne nouvelle, elle a partagé une courte vidéo sur laquelle on peut découvrir un homme s'occuper de ses valises. "Quand ton chéri te fait la surprise de venir te chercher à l'aéroport", peut-on lire en légende de la publication. Un message accompagné d'un coeur bleu. Si elle a accepté d'en dire plus sur sa situation amoureuse, la maman d'Elio (9 ans, fruit de ses anciennes amours avec Jean-Marc) n'a pas souhaité dévoiler le visage de celui qui fait battre son coeur. Sa communauté n'en saura également pas plus sur leur rencontre pour l'heure.

Elle sait en revanche que Cindy Fabre est séparée du papa de son fils Elio. La principale intéressée a fait cette annonce à l'occasion d'une interview pour Ici Paris. Elle s'est tout d'abord confiée sur la rentrée de son petit garçon : "Elio vient d'entrer en CM2. Il adore l'école et a franchi le portail sans même m'adresser un regard (rires). C'est un garçon de 9 ans très gentil et jovial. Quel bonheur de l'avoir à mes côtés." Mais la mère de famille ne l'a pas auprès d'elle à 100%. "Je suis séparée de son papa et nous en avons la garde partagée", avait-elle révélé. Puis, elle avait évoqué son nouveau rôle au sein du comité Miss France. Elle avait fait part de son enthousiasme à l'idée de relever ce nouveau défi dans sa vie. Puis, elle avait dévoilé qu'elle ne s'était pas portée candidate. "Ce poste est venu naturellement à moi car, depuis 2005, je suis restée dans l'univers du concours. J'ai tenu des délégations régionales, travaillé dans l'événementiel pour accompagner des municipalités et proposé chaque année de nouveaux concepts pour faire évoluer la marque", précisait-elle.