Cindy (Koh-Lanta) : Elle réagit et donne son avis sur le bikini d'Inès

Qui a dit que les femmes étaient des pestes entre elles ? Certainement pas Cindy Poumeyrol qui défend bec et ongles Inès, nouvelle candidate de Koh Lanta 2020. Autre forte tête de l'émission de survie, Cindy était apparue dans l'édition Koh Lanta, la guerre des chefs en 2019. Totalement fan de la candidate Inès, Cindy a tenu à défendre la jeune femme jugée "trop sexy" par certains. Inès Loucif avait d'ailleurs fait le buzz après s'être affichée en string sur l'île lors d'une épreuve. Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs, la maman d'Alba explique : "Entre nous Inès a un très joli corps et de très belles fesses donc c'est tout à son avantage. Ça a fait un buzz je crois qu'elle cartonne sur les réseaux sociaux et je trouve que c'est très anecdotique. Je pense qu'Inès est bien dans son corps et elle a raison. J'aurais le même corps qu'Inès je ne me priverai pas de mettre un tel maillot."

Victime de médisances de la part d'une autre candidate pendant sa participation en 2019, Cindy s'était même fait traiter de "cagole" par Angélique. Cette candidate avait à l'époque trouvé extrêmement grossier et vulgaire que Cindy fasse une séance de bronzage topless sur la plage. Amusée, la femme de Thomas se souvient de sa participation à Koh Lanta avec nostalgie et raconte : "C'est vrai que quand on voit cette petite blonde avec l'accent du sud, se perdre au milieu de la forêt, ça peut faire sourire mais quand on voit mon évolution dans l'aventure je pense véhiculer une toute autre image. La production a bien raconté mon histoire. Au lieu de me victimiser je m'amuse de ça et j'en joue." Une très belle revanche pour Cindy qui avait même terminé finaliste de l'émission. Plutôt pas mal pour une soit disant "cagole", non ?