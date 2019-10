Cindy (Koh-Lanta) : Ses techniques pour provoquer l'accouchement

Cindy, finaliste de Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1), annonçait sa grossesse via un post Instagram plein d'humour le 26 mai 2019, alors qu'elle était encore en lice pour gagner l'émission.

Depuis, la jeune femme de 31 ans informe ses abonnés de l'évolution de sa grossesse en postant régulièrement des photos de son baby bump sur les réseaux sociaux. Mercredi 16 octobre 2019, alors que sa grossesse arrive doucement à son terme, elle a posté en story Instagram un message listant ses différentes techniques pour accoucher plus vite. Sur fond de tasse de thé, elle écrit : "Aux grands maux les grands remèdes ! Mission : éviter le déclenchement. Infusion feuilles de framboisier, séance monter/descendre les escaliers, câlins, repas indien épicé +++ !", énumère Cindy avant d'ajouter avec humour "désolée pour le lavage de vitres, mais je déteste vraiment trop ça !".

Le 20 juin 2019, dans un entretien accordé à Télé Loisirs, la jeune conseillère financière révélait être enceinte d'une petite fille. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, avec son chéri Thomas, ils ont également prévu de se marier après la naissance de leur princesse. La cérémonie est d'ailleurs planifiée pour le 15 février 2020. Dans une interview exclusive livrée à Purepeople.com, la future maman déclarait : "Ce sera à Saint-Émilion et je n'aurai que quatre mois pour perdre mes kilos de grossesse. On voulait un mariage original, donc on a décidé de faire un mariage d'hiver." Toujours sur Instagram, la belle révélait également que cette union allait leur coûter la modique somme de 32 000 euros...

Enfin, même si elle avait brillamment remporté l'épreuve des poteaux, Cindy n'a finalement pas éprouvé la joie de remporter la finale de Koh-Lanta. Mais elle a trouvé son bonheur ailleurs et s'apprête à vivre la plus belle expérience de toute sa vie de femme : devenir mère.