Cindy Poumeyrol (Koh-Lanta) : Sa "soeur" dans la nouvelle saison, la ressemblance est frappante

Stéphanie aussi a fait le buzz. Selon certains, la croupière aux tables de poker dans les casinos âgée de 35 ans ressemble comme deux gouttes d'eau... à Cindy Poumeyrol. Une ancienne participante de l'émission présentée par Denis Brogniart.

La belle blonde - qui sera de retour à partir du 14 mars prochain dans Mamans & Célèbres - a en effet participé à Koh-Lanta, la Guerre des chefs (2019) et Koh-Lanta, la Légende (2021). Et lors de sa première saison, elle était allée jusqu'en finale. Elle s'était inclinée face à Maud. On ne sait pas encore si Stéphanie aura un aussi beau parcours. Ce qui est certain, c'est que la maman d'Alba (2 ans) et Victoire (1 mois) la soutient. Elle a tout d'abord partagé un montage photos sur lequel on peut voir Stéphanie et elle. "Par contre Cindy, tu comptes revenir combien de fois ? On t'a vue, ça ne sert à rien de te cacher", peut-on lire en légende de la publication qui a amusé l'épouse de Thomas. Cette dernière a ensuite écrit "tous derrière ma soeur Stéphanie" en commentaire d'un selfie. Un message qui touchera à coup sûr l'aventurière de Koh-Lanta, Le Totem maudit.

Avant le programme de TF1, Stéphanie avait déjà participé à une autre émission en 2016. La belle parisienne a en effet été vue sur NRJ12, dans La Maison du bluff : Objectif 100 000 euros. Sa mission était de distribuer les cartes à six joueurs de poker. Des participants qui avaient pour but de remporter les parties de jeu afin de remporter 1000 euros à chaque fin d'émission et ainsi se qualifier à l'étape suivante jusqu'à remporter le chèque de 100 000 euros promis au vainqueur.