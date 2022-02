Koh-Lanta 2022 - Le Totem Maudit : Le sosie de François Bayrou enflamme la Toile !

François Bayrou, 70 ans, a-t-il été mis au courant de son sosie ? L'homme politique, ancien ministre de l'Education et actuel Haut-commissaire au plan est actuellement très pris par la question des parrainages pour valider les candidatures à la présidentielle. Une présidentielle sans Marine Le Pen, Eric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon serait "délégitimée", a alerté le fondateur du Modem sur Public Sénat, qui n'entend aider que les candidats crédités de plus de 10 % d'intentions. Finalement, Franck dans Koh Lanta et François Bayrou ont en commun de considérer sérieusement la question du vote !