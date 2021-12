Vaccination bientôt obligatoire en France ? François Bayrou persiste et signe

Alors que le nombre augmente en France avec 47 000 nouveaux cas de Covid-19 en vingt-quatre heures, Jean-Jacques Bourdin a interrogé son invité sur RMC François Bayrou, Haut-commissaire au Plan, sur la situation sanitaire ce 1er décembre 2021. Il lui a demandé son avis sur la vaccination obligatoire, étudiée très sérieusement en Allemagne. L'ancien ministre donne son avis et explique les graves conséquences que pourraient engendrer la pandémie sur toute notre société.

François Bayrou, chargé d'animer et de coordonner les travaux de planification et de réflexion pour l'Etat, fait partie des personnalités politiques qui réfléchissent à l'idée de vaccination obligatoire : "Oui ouvrir la réflexion, depuis qu'on a su que le vaccin était efficace et quasiment sans effet secondaire. Comme pour toutes les grandes épidémies, il faut à tout prix contrarier la circulation du virus. Pas seulement parce qu'il fait des malades, mais plus il est transmis, plus il y a des chances qu'il mute. Et il peut muter en devenant quelque chose de terrible."

Le ton grave, le politique de 70 ans, père de six enfants et de plus d'une dizaines de petits-enfants avec son épouse Elisabeth Perlant, ajoute : "Ma hantise, comme homme, c'est qu'une mutation du virus ne lui permette de s'attaquer aux petits enfants, aux bébés. Si ça se produisait, et ce qu'à dieu ne plaise, conjuguons toutes nos forces pour empêcher ça. Si ça se produisait, notre société n'y résisterait pas. Parce que vous ne pouvez pas accepter que des petits enfants soient touchés par une maladie qu'on aurait pu éviter, qu'on pourrait éviter." C'est pourquoi il clame que le débat doit être ouvert sur la vaccination obligatoire.

La vaccination est un sujet délicat, ravivé avec l'apparition du variant Omicron. L'efficacité du vaccin est remise en question avec cette nouvelle mutation. Selon Le Monde, les laboratoires Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson planchent déjà sur le sujet pour donner des réponses dans deux à trois semaines.