Cindy Reymond (Familles nombreuses) en couple avec une femme : 1ère photo et puissante déclaration d'amour

En février 2022, l'un des couples stars de Familles nombreuses, la vie en XXL faisait une annonce choc en annonçant leur rupture. Il s'agissait de Cindy et Fernand Reymond, qui ont partagé leur vie pendant plusieurs années et à la tête d'une fratrie de neuf enfants. Cette décision aurait été en grande partie prise par la maman comme on le comprenait. "Parfois dans la vie, il faut faire des choix et même si cela a été difficile, il faut se donner le courage d'ouvrir les yeux et de se mettre face à la réalité avant de se détruire. (...) Il y a des choses que l'on ne peut tromper et depuis plusieurs mois, pour plusieurs raisons, ça n'allait pas. J'ai donc pris la décision de la séparation avec Fernand", avait-elle expliqué sur ses réseaux sociaux.

Quelques mois plus tard, Cindy Reymond a créé à nouveau la surprise en confiant avoir retrouvé l'amour... auprès d'une femme ! Alors qu'elle partageait une photo d'elle en compagnie de six de ses neuf enfants, elle a laissé supposer qu'une tierce personne allait bientôt rejoindre son clan. Ni une ni deux, les internautes avaient alors pensé à "un amoureux". Mais Cindy avait clarifié : "C'est une amoureuse". Plus tard, en story, elle précisait que cela faisait plusieurs mois qu'elle était en couple avec cette dernière. "Je préfère préserver ma vie privée, ce qui m'appartient à moi, à elle... Tout ce que je peux dire c'est que cela fait plusieurs mois que je vis, que je profite et que nous sommes tous très heureux", confiait-elle.

Je savais que toi et moi c'était juste une évidence

Ce mardi 14 février, pour la Saint-Valentin, Cindy Reymond a accepté de sortir de sa réserve. En effet, sur Instagram, elle a partagé une toute première photo de leur duo, bien que le visage de sa compagne a été soigneusement flouté. En légende, la candidate de la TF1 a en revanche fait preuve de moins de pudeur pour lui déclarer sa flamme. "Aujourd'hui c'est la St-Valentin. Qu'importe. Chaque jour à tes côtés font que chaque jour c'est la fête des Amoureuses, la fête de l'amour... Mon rayon de soleil, ma joie de vivre, ma destinée. Parce que c'était écrit, parce que ma vie a était semée d'embûches et tant mieux, parce que depuis toujours je savais que toi et moi c'était juste une évidence. Je t'aime aussi fort que le soleil brille, je t'aime comme jamais, sans limite, un peu plus chaque jour de ma vie. Merci d'exister, merci de ton amour si fort et éternel, merci d'être toi, merci d'apporter tout cet amour à notre quotidien... Love you my love", peut-on lire.