Cindy Reymond (Familles Nombreuses) : Grosse frayeur pour son fils transporté aux urgences !

Grosse frayeur pour le clan Reymond ! Ce dimanche 5 février 2023, Cindy, la mère révélée dans les deux premières saisons de l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL, a été obligée d'emmener l'un de ses fils à l'hôpital et de passer la journée à son chevet. Pour cause : l'enfant a fait une mauvaise chute dans les escaliers et s'est abîmé le genou... Bien décidée à rassurer son garçon, pour qui c'était le premier séjour à l'hôpital, la maman ne l'a pas lâché d'une semelle.

Sur son compte Instagram, Cindy Reymond a par ailleurs informé ses plus de 61 000 abonnés de la situation. En story, elle a tenu à expliquer précisément ce qu'il s'est passé. "Les urgences un dimanche... Maé a sauté dans les escaliers et est mal retombé hier soir. Il se plaignait beaucoup, pleurait, traînait la jambe en désignant son genou. A cause de son TSA, c'est compliqué de savoir si Maé a très, très mal ou non puisqu'il a une résistance à la douleur souvent dingue, tout comme parfois pour un mini bobo il hurle comme c'est pas possible et panique...", a-t-elle expliqué en légende d'une photo où l'on peut apercevoir son fils sur un lit d'hôpital. Dans le doute et malgré ces petites plaintes, la mère de famille a pris la décision d'attendre encore un peu avant d'aller consulter des professionnels. Mais après une bonne nuit de sommeil, elle a dû se rendre à l'évidence...

Un petit garçon courageux

"On a décidé de laisser la nuit passer et de voir ce que ça donnait ce matin... Au réveil, Maé traîne la jambe en disant qu'il a très très mal et que ça claque dans son genou. Je re-re-regarde en tâtonnant un peu partout et hop, direction les urgences en lui expliquant et en le préparant à l'hôpital", a-t-elle continué avant de préciser : "Il n'a jamais eu quoique ce soit et les nouveautés (la peur, les blouses blanches...) peuvent impressionner et vite devenir très compliqué pour lui."

Après une journée de repos et d'examens, le verdict a fini par tomber. A priori, le garçonnet n'aurait rien de très grave. "Les radios se sont bien passées, il était surtout impressionné par le bruit etc mais ça a été. Ouf ! Pas de fracture en vue mais une entorse du genou. Il n'y a pas grand chose à faire... Mon Maé, mon guerrier", a-t-elle conclu avec un petit coeur blanc. On souhaite bonne convalescence au petit garçon !