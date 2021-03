Cinzia et Rose-Marie (Pékin Express) accusées de profiter de leur physique : mise au point cash

Chaque mardi, les téléspectateurs de M6 ont le plaisir de retrouver Pékin Express 2021. Rose-Marie et Cinzia (34 ans) sont toujours dans la compétition et lors du prochain épisode, elles devront tout donner pour décrocher leur passeport pour la Turquie. Si de nombreux internautes retiennent leurs performances exceptionnelles, d'autres préfèrent se concentrer sur leur physique, de quoi agacer la compagne de Vincent.

Le 29 mars, Cinzia a répondu aux questions de ses abonnés. Et l'un d'eux lui a demandé pour quelle raison Rose-Marie et elle jouaient de leur physique dans l'émission alors qu'à l'origine, elles venaient pour prouver qu'elles étaient plus que cela. Agacée, la candidate n'a pas fait dans la langue de bois pour lui répondre. "Comment considérez vous que nous jouons de notre physique ? Lorsque nous gravissons des montagnes ? Lorsque nous traversons des lacs en radeau ? Lorsque nous sautons à l'élastique ? Si c'est le cas, alors oui nous actionnons les petits muscles qui se cachent sous notre peau et qui font fonctionner notre soi-disant physique", a-t-elle écrit dans un premier temps.

Cinzia a ensuite évoqué les tenues vestimentaires que sa binôme et elle portaient. Oui, elles n'étaient pas vêtues d'un pantalon et d'un pull. Mais qui l'aurait été alors que le temps en Grèce était ensoleillé et qu'en plus, dans la cadre de la compétition, elles devaient relever des défis physiques. "Si vous parlez de nos tenues vestimentaires, je vous invite à regarder les autres candidates (également d'autres saisons) qui comme des personnes censées lorsqu'elles font du sport au soleil mettent des shorts et des débardeurs/t-shirt (au même titre que les hommes d'ailleurs)", s'est elle indignée. Concernant Miri, l'homme qui les a prises en autostop et qui a eu un petit faible pour elles lors de l'épisode du 16 mars, elle a rappelé qu'à part sourire, Rose-Marie et elle n'ont jamais joué de leur physique. "Ah mais peut-être vous seriez-vous laissé influencer par la voix off et les montages qui ne cessent de rabâcher que l'on a un physique avantageux ? Si vous parlez de nos caractéristiques féminines (cheveux longs, formes etc...) alors posez-vous la question : dois-je masquer qui je suis pour être respectée et jugée sur les mêmes critères de performances que que mes collègues ? Vous avez trois heures", a-t-elle conclu.

A un autre internaute, Cinzia n'a pas caché que "le côté rébarbatif" du qualificatif "physique avantageux" était "blasant" car personne ne retenait leurs "réelles performances". Pourtant depuis le début de la compétition, Rose-Marie et elle se battent pour aller le plus loin possible. Et notamment lors des derniers épisodes, elles étaient toujours bien positionnées.