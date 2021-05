Cinzia (Pékin Express 2021) revient sur "une période difficile" : "Je me suis provoquée un ulcère"

Lorie Pester n'est pas la seule à avoir la positive attitude. La candidate de Pékin Express 2021 (M6) Cinzia aussi tente de garder le sourire en toutes circonstances. Et elle a expliqué pour quelle raison en story Instagram, le 3 mai.

Lors de son aventure dans l'émission de M6, la meilleure amie de Rose-Marie s'est rapidement démarquée grâce à sa forme physique mais aussi, sa joie de vivre. Comme son binôme, Cinzia était toujours souriante et positive. Un état d'esprit sur lequel elle s'est confiée lors d'une session de questions/réponses, sur Instagram.

C'était l'occasion pour ses fans d'apprendre que la belle brune de 34 ans a connu un souci de santé. "Un jour, alors que je vivais une période difficile, je me suis provoquée un ulcère lié au stress. Et j'ai pris conscience que mes pensées étaient tellement puissantes qu'elles me rongeaient de l'intérieur. Alors j'ai réalisé que si mes pensées devenaient positives et ce peu importe la situation, j'avais le pouvoir de générer quelque chose de formidable en moi. Il y a des choses que l'on ne peut pas maîtriser (les autres par exemple) en revanche, on a le pouvoir sur la manière dont on vit et ressent les choses. A nous de choisir ce que l'on souhaite nourrir : le bon ou le mauvais", a-t-elle révélé.

Nul doute que cela l'a aidée à aller jusqu'en finale avec Rose-Marie. Bien qu'elle n'ait pas remporté l'aventure avec sa meilleure amie, la compagne de Vincent peut être fière d'elle. Jusqu'au bout, elle n'a rien lâché et ce malgré une blessure qui l'a faite souffrir. "Mes genoux vont mieux merci. Ce qu'il s'est passé, c'est que je me suis blessée lors du trek sur le Mont Olympe. J'aurais dû me reposer suite à ça mais, comme vous le savez, l'aventure continue et j'ai continué sans relâche sur ma douleur pendant deux semaines... A la fin, je ne pouvais quasiment plus marcher. Rien de grave heureusement, avec du repos et un bon kiné suite à Pékin, c'est rentré dans l'ordre", a confié Cinzia sur le sujet.

Une vraie battante !