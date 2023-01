Citée parmi les meilleurs chanteurs de l'histoire, Françoise Hardy "stupéfaite" ne comprend pas

La magazine américain spécialisé Rolling Stone a dressé sa liste des 200 meilleurs chanteurs de l'histoire de la musique. Un exercice pour le moins compliqué, tant les critères peuvent être nombreux et les sensibilités de chacun peuvent jouer dans la balance. "Ce n'est pas la liste des plus grandes voix", a expliqué la rédaction du magazine, "ce qui importait le plus était l'originalité, l'influence, l'étendue du répertoire de l'artiste et l'impact de leur oeuvre et de leur héritage".

C'est ainsi que plusieurs incontournables pour certains passent à la trappe, comme Céline Dion, tandis que certains noms plus confidentiels ou inattendus viennent se glisser dans la liste. C'est notamment le cas de... Françoise Hardy. La chanteuse française de 78 ans, populaire aux États-Unis – facteur important quand on sait que c'est un magazine américain qui dresse cette liste – se retrouve ainsi à la 162ème position de ce classement, où elle est la seule représentante française.

Interrogée par nos confrères de RTL, elle a donné ses impressions sur cette mention honorifique. Elle se dit notamment "stupéfaite au plus au point" de cette place dans ce classement. "Bien sûr que cela me touche et me fait plaisir, quand bien même je ne mérite pas tout à fait d'être dans ce classement", développe celle qui souffre de problèmes incurables et dont la santé continue d'inquiéter.

C'est tout de même anormal

"C'est tout de même anormal que de bien meilleures chanteuses que moi comme par exemple Edith Piaf qui a composé La vie en rose, n'y figurent pas. Il ne faut pas trop faire attention à ce genre de classements, qui changent beaucoup d'une année sur l'autre. C'est assez incompréhensible mais très flatteur. Je ne résisterai pas à la tentation de m'en vanter. (Je plaisante.)", poursuit l'interprète de Tous les garçons et les filles.



"C'est important pour moi dans la mesure où le point de départ est probablement une belle chanson All over the world dont je reste fière car je l'ai en effet écrite et composée. Elle a été adaptée en anglais et a eu du succès hors de France. Mais avant moi, il y a eu, entre autres, Barbara, une immense artiste auteur-compositeur hélas peu connue à l'étranger, puis, à partir de 1972, Véronique Sanson, très grande chanteuse qui a écrit de magnifiques chansons qu'elle a toujours composées et écrites. Je ne sais pas si on la connaît sur le plan international, bien qu'elle ait vécu plusieurs années aux USA aux côtés de Stephen Stills", conclut la chanteuse française.

À titre informatif, le classement est dominé par Aretha Franklin. Le podium est complété par la diva Whitney Houston et Sam Cooke, tandis que Billie Holiday, Mariah Carey, Ray Charles, Stevie Wonder, Beyoncé, Otis Redding et Al Green composent ce top 10 entièrement américain.