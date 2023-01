"Des problèmes incurables" : Françoise Hardy ne "va pas bien", nouvelles déclarations inquiétantes sur sa santé

La vie n'est pas facile pour Françoise Hardy depuis quelques années : touchée par un cancer lymphatique en 2015 et un autre du pharynx en 2018, la mère de Thomas Dutronc vit une retraite difficile, entre traitements et douleurs. Incapable de chanter à nouveau, parlant avec difficulté, la septuagénaire a cependant réussi à donner de ses nouvelles sur RTL.

Et n'est pas très optimiste sur sa vie actuelle. "Les 45 radiothérapies que l'on m'a envoyées de gauche à droite du bas de la tête et les dix autres de haut en bas, ont détruit ce qui permet d'irriguer la bouche, la gorge, le nez, les oreilles, les yeux et le cuir chevelu. Je vous laisse imaginer les problèmes incurables que cela pose", a-t-elle raconté, très mal en point.

Des détails déjà donné cet été dans le JDD, dans lequel elle avait raconté que "l'absence définitive de salive et le manque d'irrigation du crâne et de toute la zone ORL" avaient rendu sa vie "cauchemardesque". "Je passe au moins cinq heures par jour à m'alimenter et suis toujours menacée d'hémorragies nasales à cause de mes narines trop sèches et ­obstruées malgré l'huile dont je les tapisse plusieurs fois par jour", avait-elle-même détaillé.

Jacques et Thomas Dutronc, ses piliers

Heureusement, la chanteuse avait pu compter sur son fils unique Thomas, toujours à ses côtés malgré une tournée prenante avec son père Jacques Dutronc qui vient de s'arrêter. Un homme toujours interrogé sur sa mère et qui reste discret sur son état de santé.

"Maman n'est pas très en forme. Pour passer des moments avec elle, ce n'est pas très simple. On y arrive. Mais la pauvre, ce n'est pas facile pour elle", avait-il notamment expliqué en août. Dans une autre interview, alors qu'on lui posait la question de savoir si sa mère viendrait les voir en concert, il s'était contenté de répondre, lassé : "C'est compliqué".

Jacques Dutronc, l'ex-compagnon de Françoise Hardy, qui n'a jamais divorcé d'elle malgré une séparation claire dans les années 80, est également toujours à ses côtés même si le chanteur de 79 ans est toujours très discret. Pour autant, sa femme n'est pas dupe. Dans une interview au magazine Gala, elle avait d'ailleurs confié à quel point leur lien était éternel : "On m'a rapporté que lorsque j'étais aux portes de la mort en 2015, il a dit que j'étais la femme de sa vie. Il est en tout cas celui avec qui j'ai passé mes plus belles années", avait-elle raconté.