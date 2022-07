Claire Chazal séparée d'Arnaud Lemaire, 19 ans de moins qu'elle : les raisons de leur rupture

L'amour n'a pas d'âge. Plusieurs couples en sont la preuve. Delphine Wespiser partage la vie de Roger, de 26 ans son aîné. Brigitte Macron est tombée amoureuse de l'actuel président Emmanuel Macron, malgré une différence de 24 ans. Et tout roule. Certains n'ont en revanche pas eu la chance de voir leur histoire se poursuivre comme ce fut le cas pour Claire Chazal et Arnaud Lemaire. La journaliste et le mannequin n'ont pas mis longtemps avant d'officialiser leur histoire en 2007.

S'ils craignaient peut-être les jugements sur leurs 19 ans d'écart - Claire Chazal a 65 ans, Arnaud Lemaire, 46 ans -, les tourtereaux ont préféré faire fi des bruits qui couraient à leur sujet : "Je ne m'en suis pas souciée. Nous étions un peu précurseurs. Rétrospectivement, je me dis que c'est assez salutaire pour une société que de briser ces conformismes-là. Et puis, in fine, on est forcé d'accepter la sincérité des sentiments", racontait-elle dans Paris Match. Et ils ont eu raison puisque ce ne sont pas moins de sept belles années qu'ils ont passées ensemble.

Mais en 2014, la nouvelle tombe. Claire Chazal révélait être séparée d'Arnaud Lemaire. Une fin acceptée sans sourciller : "Il y a bien sûr eu des obstacles. Des problèmes liés à des rémunérations et des statuts sociaux différents par exemple. Mais aussi des façons de vivre et des préoccupations liées à la maturité, l'expérience, qui ne sont pas forcément les mêmes, confiait-elle dans les colonnes de Paris Match. Mais je n'ai pas trouvé que cela était si difficile. (...) Je n'ai pas senti que le fait de ne pas pouvoir lui donner un enfant était un obstacle à la pérennité de notre couple."

De son côté, Arnaud Lemaire s'était lui aussi autorisé quelques confidences à France Dimanche, évoquant à demi-mots sa vie dans l'ombre de la journaliste : "Nous sommes des hommes. On naît et on grandit avec le sentiment d'être LA personne un peu plus affirmée dans le couple et là c'est moi qui suis plutôt dans l'ombre. Les rôles sont inversés, c'est un peu déstabilisant. (...) J'imagine que j'aurais dû gérer les choses différemment, sûrement... Je regrette d'avoir été trop doux et trop gentil, j'aurais pu être un peu plus dur."

Malgré cette rupture, Claire Chazal et Arnaud Lemaire sont restés en très bons termes. Alors que le mannequin n'a aucun mal à évoquer son ex comme "une femme absolument formidable" et "exceptionnelle", la journaliste ne tarit pas non plus d'éloges sur son ancien compagnon, "un être pur, candide, d'une sincérité totale." Une fin heureuse suffisamment rare pour être soulignée.