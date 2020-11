Claire Chazal très disciplinée : ce qu'elle s'impose pour rester belle et mince à 63 ans

Depuis près de trente ans maintenant, Claire Chazal s'impose comme une figure incontournable du milieu télévisuel. Connue par des millions de Français, elle a évolué sous leurs yeux, passant de journaliste chez TF1 à figure de France 5 avec son émission Passage des arts. En revanche, physiquement, elle n'a presque pas changé. La journaliste de 63 ans n'y est pas pour rien, elle se dépasse au quotidien.

"Je fais environ sept heures de danse et d'assouplissements par semaine... même si évidemment la peau est marquée par le temps, je ne suis pas nostalgique de mes 30 ans", a-t-elle déclaré dans sa dernière interview pour Gala. Son goût pour le sport et l'entretien de soi lui permettent alors de contrôler son poids et de demeurer éternellement mince, comme dans sa jeunesse.

Claire Chazal explique s'imposer une véritable "discipline". "Je n'aime pas me sentir lourde physiquement. C'est lié à mon idée de l'esthétique, je pense. Je me sens mieux quand je suis plus légère. Quand je fais un effort pour transpirer. Je pense que la célébrité, même si je suis beaucoup moins exposée aujourd'hui, peut jouer en ce sens, même inconsciemment. Je vis avec le regard des autres. Sans doute m'incite-t-il à repousser le temps et l'âge", a-t-elle confié.

Le temps qui passe et l'âge, une hantise pour la mère de François (25 ans) pour qui le cap des 60 ans n'a pas du tout été une partie de plaisir. "Je vous mentirais en vous parlant d'apaisement. Il m'arrive d'éprouver une sorte de vertige du temps qui passe... Il y a une perspective de la vie qui s'arrête et de l'horizon qui se rétrécit", estime-t-elle.

L'interview de Claire Chazal est à retrouver en intégralité dans le dernier numéro de Gala, paru le jeudi 26 novembre 2020