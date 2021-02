Claire Danes, briseuse de ménage : Billy Crudup a largué sa femme enceinte pour elle...

Dans les années 2000, Claire Danes était considérée comme une star du cinéma après avoir incarné Juliette au côté de Leonardo Dicaprio dans le film Romeo + Juliet, en 1996. Mais en 2003, un scandale éclate. L'actrice est accusée d'être une briseuse de ménage à cause de sa relation avec Billy Crudup. Fou amoureux de Claire, celui-ci a quitté sa femme de l'époque, Marie-Louise Parker, alors enceinte de 7 mois. Marié depuis 1996, Billy a décidé de tout plaquer pour les beaux yeux de l'actrice de 24 ans, qui a immédiatement été humiliée et insultée dans la presse.

Interviewé en 2004 dans le New York Times, l'acteur a indiqué ne pas vouloir parler de sa rupture avec Marie-Louise en expliquant : "D'abord et avant tout, c'est personnel, douloureux et implique un bébé, et ne mérite pas d'être exploité pour satisfaire l'appétit des lecteurs ennuyés." Un sujet (très) sensible donc. Après plusieurs années, Claire et Billy se sont séparés en 2007. Deux ans plus tard, l'actrice du film Stardust a révélé lors d'une interview sur la radio Sirius XM avoir très mal vécu cette romance si controversée : "C'était flippant... J'étais juste amoureuse de lui et j'avais besoin d'explorer ça. J'avais juste 24 ans... Je n'avais pas tellement conscience des conséquences. (...) Tout est ok maintenant, j'ai surmonté ça. On est restés amis."

La même année, en 2009, elle est revenue sur son histoire d'amour avec Billy auprès de Blackbook en déclarant : "C'est désagréable d'être jetée dans un rôle aussi peu flatteur. (...) Ce n'est pas agréable d'être ridiculisée - personne ne veut de ça - mais c'est aussi inévitable."

Je suis enceinte et seule

Après être restée silencieuse de longues années, Marie-Louise Parker a également décidé de dévoiler ce qu'elle avait vécu après sa rupture soudaine avec Billy dans son livre Dear Mr. You paru en 2015. Dans l'un des chapitres, l'actrice a évoqué la grande solitude et le désespoir ressentis lorsqu'elle a été quittée par l'acteur, du jour au lendemain. "Personne ne me veut. (...) Je suis seule. Regardez, vous voyez ? Je suis enceinte et seule. Cela me fait même mal de respirer. Ta main se porte lentement à ta bouche. J'essaye de traverser cette épreuve, mais je ne peux compter que sur moi chaque nuit et chaque matin, et personne, rien ne m'aide. Je suis désolée d'avoir crié. Je ne peux même plus mettre mes chaussures. Par pitié, je sais que je suis atroce, c'est clair, mais regardez-moi. Regardez-moi", écrivait-elle.

Suite à son histoire avec Billy, Claire Danes s'est mariée avec Hugh Dancy en 2009. Elle a donné naissance à deux enfants : Cyrus en 2012 et Rowan en 2018. De son côté, Billy Crudup est en couple avec Naomi Watts depuis 2017. Marie-Louise Parker est mère d'un garçon prénommé William avec son ex Billy, mais aussi d'une petite fille Caroline Aberash Parker adoptée en Ethiopie en 2007.