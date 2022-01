Claire Keim et son ex Frédéric Diefenthal : "Tout le temps collés" à un autre acteur, souvenirs du passé

Fut une époque où elle "ne voulait qu'il". On a tendance à l'oublier, tant de l'eau a coulé sous les ponts, mais Claire Keim et Frédéric Diefenthal ont été en couple de 1999 à 2001. Ils s'étaient rencontrés sur le tournage d'un épisode de la série Le juge est une femme. Heureux hasard, la comédienne a retrouvé un ancien camarade en dégotant un rôle dans Menace sur Kermadec. Pas son ex, trop occupé à camper Antoine Myriel dans Ici tout commence sur TF1... mais presque.

Nous formions une sorte de quatuor

A l'époque où leurs coeurs battaient à l'unisson, Frédéric Diefenthal était l'une des stars de la saga Taxi. Or, Claire Keim donne aujourd'hui la réplique à Samy Naceri, a.k.a le driver fou de ce même show. "On s'était rencontrés en 1994, grâce à une collection diffusée sur Arte, raconte-t-elle au magazine Télé Star. Puis, nous nous sommes rapprochés, alors que j'étais l'amie de Frédéric Diefenthal. Avec Marie, l'amie de Samy, Fred et moi, nous formions une sorte de quatuor. On était tout le temps collés !"

Il avait le même feu, la même passion

Quel plaisir de pouvoir bavasser entre deux scènes tournées pour ce téléfilm, qui sera diffusé sur France 2 le vendredi 28 janvier 2022. "La vie a fait que nous nous sommes un peu perdus, regrette l'actrice de 46 ans. Je crois que Samy a vécu des moments pas très marrants. Mais quand nous nous sommes retrouvés sur le tournage, il n'avait pas bougé d'un iota ! Malgré deux ou trois cheveux blancs, il avait le même feu, la même passion. C'est hallucinant !" Pour Claire Keim, aussi, le sablier a poursuivi sa course.

Aujourd'hui, l'actrice n'est plus si proche de Frédéric Diefenthal. Claire Keim est en couple avec l'ancien footballeur Bixente Lizarazu. Ils s'occupent ensemble de leur fille prénommée Uhaina - "vague", en basque -, qui a 13 ans. Quant à son ex, c'est avec une certaine Stéphanie qu'il éduque son garçon né en 2018, ainsi que le reste de la tribu, issu de sa relation avec Gwendoline Hamon...

Retrouvez l'interview intégrale de Claire Keim dans le magazine Télé Star du 22 janvier 2022.